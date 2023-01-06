ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.01.23

Основні індекси Волл-Стріт втратили більше 1% у четвер, при цьому Nasdaq лідирує у зниженні, оскільки свідчення міцності ринку праці підірвало надії на те, що ФРС може призупинити цикл підвищення ставок у будь-який час, оскільки вона, як і раніше, зосереджена на інфляції.