Долар знаходить підтримку з боку стійкого ринку праці США

У п'ятницю долар тримався близько майже місячного максимуму після того, як економічні дані США виявили обмежений ринок праці, який може утримати Федеральну резервну систему на агресивному шляху підвищення процентної ставки.

Число американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, впало до тримісячного мінімуму минулого тижня, тоді як кількість звільнень у грудні скоротилася на 43%, як показали дані у четвер.

Окремий звіт також показав, що зайнятість у приватному секторі збільшилася на 235 000 робочих місць минулого місяця, що набагато перевищує очікуване зростання на 150 000.

По відношенню до кошика валют індекс долара США зріс на 0,09% до 105,21 після стрибка на 0,9% до майже місячного піку 105,27 у четвер.

Індекс був на шляху до щотижневого зростання більш ніж на 1,6%, що є найбільшим показником із вересня.

«Всі балачки про втрати робочих місць у технологічному секторі ще не знайшли відображення у загальних даних про зайнятість, це говорить про те, що хоча в деяких кишенях спостерігається слабкість... все ще існує високий попит на працівників з інших секторів економіки», - сказав Кхун Го, керівник відділу азіатських досліджень у ANZ.

Більшість основних валют зазнавали збитків у п'ятницю після того, як долар, що росте, збив їх до багатотижневих мінімумів на попередній сесії.

Востаннє фунт стерлінгів зріс на 0,1% до 1,1920 долара, впавши до шеститижневого мінімуму 1,1873 долара в четвер.

Євро зріс на 0,02% до 1,0522 долара після падіння на 0,8% до тритижневого мінімуму 1,0515 долара на попередній сесії.

По відношенню до японської єни долар виріс на 0,36% до 133,88 єни, неподалік свого тижневого максимуму в 134,045 єни, досягнутого в четвер.

Ринки тепер звертають увагу на звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який буде опублікований пізніше в п'ятницю, а економісти, опитані агентством Reuters, прогнозують, що в грудні економіка США додасть 200 000 робочих місць.

"Нас може чекати сюрприз", - сказав Го. "Це змусить ФРС непохитно продовжувати підвищувати ставки".

Грудневі дані щодо швидкої інфляції в єврозоні також будуть опубліковані у п'ятницю, де очікується річний рівень інфляції у 9,7%.

Дані з Німеччини, Франції та Іспанії вже показали уповільнення інфляції минулого місяця, припускаючи, що інфляція в єврозоні може виявитися нижчою за очікування.

"Низькі показники інфляції та всі сюрпризи, які ми отримуємо, схоже, тиснуть на євро", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Але якщо подумати про це з погляду умов торгівлі, останнє падіння цін на нафту та газ, яке ми спостерігали, насправді дуже позитивно впливає на перспективи зростання в єврозоні... тому я справді очікую, що євро отримає більше підтримки».

Австралійський долар наразі зріс на 0,1% до 0,6759 долара після падіння на 1,3% на попередній сесії та скасування більшої частини зростання, досягнутого раніше тижня, на новинах про те, що Китай послабив свої обмеження на імпорт вугілля із Австралії.

Новозеландський долар зріс на 0,24% до 0,6238 долара після падіння на 1% у четвер і був на шляху до тижневої втрати близько 2%, найгіршої з вересня.