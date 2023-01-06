Акції в Азії зростають, оскільки відкриття Китаю компенсує побоювання щодо заробітної плати у США

Більшість азіатських фондових ринків зросли в п'ятницю, оскільки ринки зробили ставку на економічний підйом внаслідок відкриття Китаєм своїх кордонів цього тижня, хоча зростання було обмежене на тлі обережності у зв'язку з публікацією даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані пізніше у того ж дня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 0,4% та 0,2% відповідно, оскільки країна готується відкрити свої кордони після трьох років блокування через COVID-19. Обидва індекси також зросли більш ніж на 2% за тиждень.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,4%, але цього тижня показав найкращий результат в Азії зі зростанням більш ніж на 6% після того, як Китай заявив, що відкриє свої кордони з азіатським фінансовим центром, починаючи з 8 січня.

Хоча очікується, що відновлення роботи в Китаї зрештою підштовхне відновлення економіки, країна, як і раніше, бореться з масовим сплеском випадків захворювання COVID-19 у найближчій перспективі, що, на думку аналітиків, може затримати ширше відкриття і, як і раніше, порушувати ділову активність.

Але ця ідея навряд чи відмовила трейдерів від вкладень у китайські акції, які до кінця 2022 року продемонстрували блисавичне зростання на тлі сплеску полювання на знижки.

Фондові ринки, які залежать від Китаю, також зросли в п'ятницю. Тайванський зважений індекс додав 0,7%, а австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,7%.

Південнокорейський KOSPI додав 0,7%, а Samsung Electronics, найбільша фірма країни, зросла більш ніж на 1% навіть після того, як вона повідомила, що її прибуток у четвертому кварталі знизився приблизно на 69%.

Фірма, поряд з більшістю інших великих виробників мікросхем, щосили намагається впоратися з масовим спадом в електронній промисловості, оскільки ослаблення економічного зростання призвело до зниження попиту в усьому світі.

Азіатські ринки загалом були дещо неоднозначними, оскільки увага переключається на майбутні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які, як очікується, вплинуть на грошово-кредитну політику країни. Хоча очікується, що дані покажуть, що ринок праці трохи остигнув у грудні порівняно з попереднім місяцем, показник за останні вісім місяців несподівано зріс.

Висока зайнятість дає Федеральній резервній системі більше можливостей для боротьби з інфляцією, що, ймовірно, утримуватиме процентні ставки в США на більш високому рівні протягом тривалого часу, чинячи тиск на азіатські ринки.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали приблизно на 0,4%, оскільки іноземні фонди продовжували фіксувати високий прибуток з 2022 року, тоді як філіппінські акції зазнали втрат у Південно-Східній Азії, знизившись на 0,9%.