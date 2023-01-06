Золото торгується без змін перед виходом даних із заробітної плати, мідь радіє відкриття Китаю

Ціни на золото коливаються близько семимісячних максимумів у п'ятницю, оскільки ринки очікували на ключові дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, тоді як ціни на мідь відіграли тижневі втрати на тлі послаблення додаткових заходів для боротьби з COVID у великому імпортері Китаї.

Очікується, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі США у грудні трохи скоротиться, що вказує на деяке охолодження на ринку праці після серії різких підвищення ставок Федеральною резервною системою у 2022 році. Будь-які ознаки стійкості ринку праці дадуть ФРС додаткових стимулів для більш яструбиних дій.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1834,53 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1839,25 долара за унцію до 19:50 за східним часом (00:50 за Гринвічем) . Проте обидва інструменти були налаштовані на зростання на 0,5% цього тижня - третій тиждень поспіль у плюсі.

Ціни на золото були підтримані недавніми сигналами ФРС про те, що центральний банк, ймовірно, підвищуватиме процентні ставки повільнішими темпами у 2023 році після серії різких підвищень у попередньому році. Побоювання з приводу рецесії, що насувається, в 2023 році також призвели до того, що ціни на зливки виграли від відродження попиту на притулок.

Але політики центрального банку вказали, що вони, ймовірно, утримуватимуть високі ставки довше, при цьому їх основним завданням буде стримування інфляції. Це породило велику невизначеність щодо того, де саме ставки США досягнуть свого піку з огляду на те, що інфляція все ще значно перевищує цільовий показник ФРС у 2%.

ФРС також вказала, що шукатиме деяке охолодження на ринку праці, щоб пом'якшити свою яструбину риторику. Але досі ринок праці США залишався стійким, незважаючи на перешкоди, пов'язані із уповільненням зростання.

Попит на безпечний прихісток допоміг золоту значно перевершити інші дорогоцінні метали за тиждень. Ф'ючерси на платину цього тижня знизилися на 1,3%, а ф'ючерси на срібло майже на 3%.

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися після різкого відновлення нещодавніх втрат у четвер після того, як уряд Китаю заявив, що 8 січня знову відкриє кордон із фінансовим центром Гонконгом.

Цей крок вказує на ослаблення обмежень на боротьбу з COVID у Китаї та посилив оптимізм щодо ширшого відкриття в країні. Ф'ючерси на мідь не змінилися на рівні $3,8252 за фунт і продемонстрували зростання третього тижня поспіль після зростання більш ніж на 2% у четвер.

Тим не менш, Китай зіткнувся з безпрецедентним сплеском випадків захворювання на COVID-19 після того, як у грудні країна послабила обмеження. Аналітики попереджають, що ця тенденція може затримати ширше відкриття, а також спричинити короткострокову волатильність ринку.