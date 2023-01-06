Американські індекси впали більше ніж на 1%, оскільки дані з вакансій викликають занепокоєння з приводу посилення ФРС

Основні індекси Волл-Стріт втратили більше 1% у четвер, при цьому Nasdaq лідирує у зниженні, оскільки свідчення міцності ринку праці підірвало надії на те, що Федеральна резервна система може призупинити цикл підвищення ставок у будь-який час, оскільки вона, як і раніше, зосереджена на інфляції.

Звіт ADP про зайнятість у країні, опублікований у четвер, показав вище, ніж очікувалося, зростання зайнятості у приватному секторі у грудні. Інший звіт показав, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття впали минулого тижня.

У середу інший набір даних показав помірне зниження кількості вакансій у США. Тоді як сильний ринок праці зазвичай вітається як ознака економічної могутності, інвестори нині вбачають у ньому причину, через яку ФРС підтримує високі відсоткові ставки.

«Зовсім зрозуміло, що добрі новини на ринку праці означають погані новини для фондового ринку. Дані показують, що ринок праці дуже стійкий», - сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise у Торі, штат Мічиган.

"Поки ринок праці стійкий, Федеральна резервна система повинна продовжувати посилювати фінансові умови, щоб знизити інфляцію", - сказав цей стратег, який очікує, що інвестори уважно стежитимуть за зростанням заробітної плати у п'ятничному звіті про зайнятість.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 339,69 пунктів, або 1,02%, до 32 930,08 пунктів, S&P 500 - на 44,87 пунктів, або 1,16%, до 3808,1 пунктів, а Nasdaq Composite - на 153,52 пунктів, або 1,47%, до 10 305,24 пунктів.

Індекси втратили наснагу наприкінці дня, завершивши торги поблизу сесійних мінімумів. Вони скоротили втрати на початку дня, коли глава Федеральної резервної системи Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що 2023 може нарешті принести деяке довгоочікуване полегшення у боротьбі з інфляцією.

У той час як Саглімбене зазначив, що коментарі Булларда не були несподіваними, його припущення про те, що підвищення ставок почало виявляти деякі ознаки стримування інфляції, додало дещицю впевненісті.

Серед 11 основних секторів S&P нерухомість, яка у середу показала найбільший відсотковий приріст, випередила сектор втрат у четвер із падінням на 2,9%, а комунальні послуги впали на 2,2%.

Єдиним плюсом стала енергетика, яка закрилася у плюсі на 1,99% після того, як ф'ючерси на сиру нафту зросли.

У середу основні індекси Уолл-Стріт дещо стерли свої здобутки після того, як протоколи грудневого засідання ФРС показали, що офіційні особи були зосереджені на боротьбі з інфляцією, незважаючи на те, що вони погодилися сповільнити темпи зростання, щоб обмежити економічні ризики.

Раніше в четвер глава ФРБ Канзас-Сіті Естер Джордж та президент Атланти Рафаель Бостік наголосили, що пріоритетом центрального банку є стримування інфляції шляхом посилення політики.

Трейдери очікують на пік ставок трохи вище 5% у червні.

Більш повний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який має бути представлений у п'ятницю, буде розглянуто для отримання додаткових відомостей про попит на робочу силу та траєкторію підвищення ставок.

Серед окремих акцій акції Tesla Inc впали на 2,9% після того, як грудневий продаж її електромобілів китайського виробництва впав до п'ятимісячного мінімуму, тоді як акції Amazon.com Inc впали на 2,4% після оголошення про збільшення планів звільнень.

Акції Walgreens Boots Alliance Inc впали на 6% до $35,19 після того, як мережа аптек повідомила про квартальні збитки у зв'язку із судовим розглядом у справі про опіоїди.

Акції Bed Bath & Beyond Inc впали на 29,9% до $1,69 після того, як рітейлер товарів для дому заявив, що вивчає варіанти, включаючи банкрутство.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 1,58 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,44 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 8 нових 52-тижневих максимумів та 7 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 68 нових максимумів та 66 нових мінімумів.

На біржах США було продано 10,21 млрд акцій порівняно зі ковзною середньою в 10,79 млрд за останні 20 торгових днів.