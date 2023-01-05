Долар демонструє скромне зростання після яструбиних протоколів ФРС

Долар трохи виріс у четвер, але жага досягти більшого зростання, через підсилення все ще яструбиної політики Федеральної резервної системи, було стримано зростаючим апетитом інвесторів до більш ризикованих активів, викликаних відкриттям Китаю.

Протокол грудневого засідання ФРС, опублікований напередодні, показав, що хоча офіційні особи погодилися з тим, що центральний банк повинен уповільнити темпи агресивного підвищення відсоткових ставок, вони, як і раніше, були зосереджені на стримуванні інфляції і були стурбовані будь-яким «неправильним сприйняттям» їх сигналів.

Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі також заявив у середу, що бачить цільову відсоткову ставку ФРС на рівні 5,4%, що вище за поточні ринкові очікування трохи менше 5%.

Долар трохи зміцнився у четвер після стриманої реакції на яструбину риторику ФРС напередодні: фунт стерлінгів знизився на 0,16% до 1,2039 доларів після зростання на 0,76% на попередній сесії.

Євро залишався стабільним на рівні 1,0605 долара після зростання більш ніж на 0,5% за ніч.

По відношенню до кошика валют індекс долара США зріс на 0,06% до 104,27 після падіння на 0,5% у середу.

"Протоколи в основному відповідали очікуванням - жодних скорочень не очікувалося (цього року), це те, що вже було оцінено точковим графіком", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

"Коротше кажучи, ринки не купують точковий графік ФРС".

Наслідки агресивного підвищення ставок ФРС минулого року вже відчуваються в економіці США: дослідження Інституту управління постачанням (ISM) показало, що виробнича активність у грудні знову скоротилася. Проте ринок праці країни залишається напруженим, оскільки у листопаді кількість вакансій у США скоротилася менше, ніж очікувалося.

"Повідомлення, як і раніше, полягає в тому, що ринок праці залишається в досить поганому стані", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національному банку Австралії.

Востаннє австралійський долар знизився на 0,39% до 0,6812 долара після зростання на 1,7% за ніч на новинах про те, що державне планове управління Китаю дозволило трьом комунальним підприємствам, що підтримуються урядом, і його найбільшому виробнику сталі відновити імпорт вугілля з Австралії, що стало першим таким кроком відколи Пекін ввів неофіційну заборону на торгівлю вугіллям з Канберрою в 2020 році.

Ківі впав на 0,24% до 0,6276 доларів після зростання на 0,7% на попередній сесії.

"Очевидно, що австралійський долар виграв від історії з вугіллям", - сказав Аттрілл з NAB, додавши, що більшість інших сировинних валют отримали підтримку.

У Азії японська єна зміцнилася лише на рівні 132,58 за долар, оскільки трейдери зробили ставку те що, що Банк Японії може невдовзі повністю відмовитися від свого спірного контролю над кривою прибутковості.

Банк Японії приділяє більше уваги показнику інфляції, який виключає витрати на паливо, і, ймовірно, підвищить свої прогнози зростання індексу у квартальних прогнозах, які мають бути опубліковані цього місяця, повідомили джерела Reuters.

В інших місцях китайський юань стабілізувався близько чотиримісячного максимуму до долара, а наземний юань востаннє переходив з рук в руки на рівні 6,8807 за долар, оскільки валюта продовжує підтримуватися заходами Китаю щодо відновлення роботи.

Китай уперше за три роки відкриє кордон зі своїм особливим адміністративним районом Гонконг у неділю.