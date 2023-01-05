S&P закрився зростанням після того, як протокол ФРС підтвердив фокус на інфляції

S&P 500 закрився в плюсі в середу, але нижче за свій сесійний пік після волатильних торгів після публікації протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи, які показали, що чиновники сфокусовані на контролі над інфляцією, незважаючи на те, що вони погодилися сповільнити темпи підвищення процентної ставки.

Офіційні особи на засіданні ФРС з питань політики 13-14 грудня погодилися, що центральний банк США має продовжувати підвищувати вартість кредиту, щоб контролювати темпи зростання цін, але поступово, щоб обмежити ризики для економічного зростання.

Інвестори були зосереджені на внутрішньому обговоренні ФРС у пошуках підказок про її майбутній шлях. Після зустрічі голова ФРС Джером Пауелл заявив, що необхідно більше підвищень, і зайняв більш яструбиний тон, ніж очікували інвестори.

У той час, як деякі інвестиційні менеджери заявили, що в протоколі не було жодних сюрпризів, ринок, схоже, покладав надії на якісь ознаки того, що ФРС, принаймні, розглядає можливість пом'якшення жорсткості своєї політики.

«Ринок подібний до дитини, яка просить морозиво. Батьки кажуть «ні», але ринок продовжує просити, тому що батьки поступилися у минулому», - сказав Бернс МакКінні, портфельний менеджер NFJ Investment Group LLC у Далласі. "Ринок все ще думає, що отримає морозиво, просто не так скоро, як вони гадали раніше".

МакКінні вказав на протокол як на доказ стурбованості чиновників ФРС тим, що необґрунтоване пом'якшення фінансових умов ускладнить їхні зусилля у боротьбі з інфляцією.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 133,4 пунктів, або 0,4%, до 33 269,77 пунктів; S&P 500 додав 28,83 пунктів, або 0,75%, до 3852,97 пунктів; а Nasdaq Composite додав 71,78 пунктів, або 0,69%, до 10 458,76.

Індекс технологій S&P, чутливих до відсоткових ставок, дещо втратив позиції за кілька хвилин, після чого зріс на 0,26%. Навіть банківський сектор, якому вигідні вищі ставки, скоротив зростання, але все ж таки зріс на 1,9%.

Енергетика була найслабшою з 11 основних галузей промисловості S&P, закрившись на 0,06%, тоді як нерухомість була найсильнішою, закрившись на 2,3%, за нею було зростання матеріалів на 1,7%.

Також у середу президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі також наголосив на необхідності подальшого підвищення ставки, виклавши свій власний прогноз про те, що облікова ставка має спочатку зупинитися на рівні 5,4%.

«Протокол ФРС є добрим нагадуванням для інвесторів про те, що ставки залишаться високими протягом усього 2023 року. На тлі стабільно сильного ринку праці є сенс, що боротьба з інфляцією залишається головним пріоритетом ФРС», - сказав Майк Ловенгарт, голова побудови модельного портфеля у Глобальному інвестиційному офісі Morgan Stanley у Нью-Йорку.

"Суть у тому, що, незважаючи на те, що ми перевернули календар, зустрічні вітри ринку з минулого року залишаються".

Учасники ринку тепер бачать ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у лютому з ймовірністю 68,8%, але, як і раніше, вважають, що до червня ставки досягнуть піку трохи нижче 5%.

Раніше того ж дня дані показали кількість вакансій у США у листопаді, що вказує на обмежений ринок праці, що дає ФРС можливість довше дотримуватися своєї кампанії щодо посилення грошово-кредитної політики, тоді як інші дані показали, що виробництво скоротилося у грудні.

У 2022 році акції США постраждали через побоювання рецесії через агресивне посилення грошово-кредитної політики, при цьому три основні фондові індекси зафіксували найрізкіші річні втрати з 2008 року.

У Nasdaq 100 найбільше зросли американські акції JD.Com Inc, які виросли на 14,7% на надії на відновлення Китаю після COVID-19. Лідерами падіння були акції Microsoft, що впали на 4,4% після того, як аналітик UBS знизив рейтинг акцій до нейтрального з рекомендації купувати.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,30 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,74 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав п'ять нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 84 нових максимуми та 51 новий мінімум.

На біржах США 11,35 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником у 10,83 млрд акцій за останні 20 торгових днів, включаючи деяке зниження обсягів через свята.