У Нідерландах вперше у світі заборонили рекламу риби на автобусних зупинках

Нідерландська провінція Північна Голландія, до якої належить Амстердам, вирішила заборонити рекламу риби, м'яса і викопного палива на своїх понад 500 автобусних зупинках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання AD.nl.

На початку минулого року уряд провінції вже заявляв, що контракт з компанією, яка управляє автобусними зупинками, дозволяє забороняти рекламу без фінансових наслідків для провінції. "Тому ми можемо вже зараз додати цю вимогу до чинного контракту", - пояснив представник місцевої влади.

Цей контракт діятиме до кінця року, але навіть після цього уряд провінції продовжить забороняти рекламу м'яса, риби або викопних продуктів, таких як авіаперельоти та бензинові автомобілі. Це буде включено як вимога до наступного контракту, тендер на який буде оголошено цього року.

Муніципалітети Харлема та Неймегена вже прийняли рішення про заборону реклами м'яса, але, за даними ініціативної групи Advertising Fossil Free, у світі не відомо жодного прикладу заборони реклами риби.

Ініціативна група виступає за національну заборону реклами викопних ресурсів. Це також стосується рекламних роликів на телебаченні та в соціальних мережах, каже Розанна Рутерт з організації Advertising Fossil Free. Ініціативна група проводить паралель з рекламою тютюну, яка заборонена вже двадцять років. "Кліматична криза прогресує. Уряд не може дозволити індустрії викопного палива продовжувати поширювати оманливі повідомлення. Вони виступають проти будь-яких кліматичних дій" - сказала воан.

Два роки тому Амстердам став першим муніципалітетом, який заборонив рекламу продуктів, що потребують викопного палива, таких як бензинові автомобілі та квитки на літак. На практиці домовленості стосувалися лише реклами на станціях метро.

Нагадаємо, Франція стала першою країною в Європі, яка заборонила рекламу викопного палива - такою була обіцянка французького президента Еммануеля Макрона під час передвиборчої кампанії навесні минулого року.