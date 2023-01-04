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АНАЛІТИКА

Група ICU долучилася до продажу військових облігацій через «Дію»

17:04 04.01.2023 |

Фінанси

 

Фінансова група ICU інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade із державним додатком "Дія".

"У "Дії" ICU пропонуватиме військові облігації зі ставками від 11,5% до 19% річних у гривні залежно від їхньої доступності на ринку", - йдеться у повідомленні групи у середу.

Згідно з інформацією в "Дії", наразі до продажу запропоновано сім випусків військових облігацій з погашенням від 1 березня 2023 року ("Херсон") до 13 березня 2024 року ("Севастополь"), а також їх можна купити через одного з чотирьох посередників - Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк), Укргазбанк, bond. ua та ICU.

За кожним із випусків є від одного ("Маріуполь" - Сенс Банк, "Бердянськ" - ICU ) до чотирьох продавців ("Донецьк").

Найактивніші продавці - Сенс Банк та ICU із п'ятьма випусками, за якими слідує Укргазбанк із чотирма.

В ICU зазначили, що працювати з держпаперами можна, як і раніше, і через ICU Trade, в якому також є не лише військові, але й інші держоблігації, а також через опції дострокового продажу, аналітики, отримання додаткових документів.

Група уточнила, що технічну інтеграцію ICU Trade у "Дію" допомогла реалізувати українська IT- компанія Auxility .

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів ICU - ринки, що розвиваються в усьому світі. Під управлінням групи перебувають активи у розмірі понад $500 млн. Група, за її даними, є найбільшим брокером державних облігацій в Україні за останнє десятиліття.

Співвласники ICU - Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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