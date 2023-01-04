Група ICU долучилася до продажу військових облігацій через «Дію»

Фінансова група ICU інтегрувала свою платформу торгівлі державними облігаціями ICU Trade із державним додатком "Дія".

"У "Дії" ICU пропонуватиме військові облігації зі ставками від 11,5% до 19% річних у гривні залежно від їхньої доступності на ринку", - йдеться у повідомленні групи у середу.

Згідно з інформацією в "Дії", наразі до продажу запропоновано сім випусків військових облігацій з погашенням від 1 березня 2023 року ("Херсон") до 13 березня 2024 року ("Севастополь"), а також їх можна купити через одного з чотирьох посередників - Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк), Укргазбанк, bond. ua та ICU.

За кожним із випусків є від одного ("Маріуполь" - Сенс Банк, "Бердянськ" - ICU ) до чотирьох продавців ("Донецьк").

Найактивніші продавці - Сенс Банк та ICU із п'ятьма випусками, за якими слідує Укргазбанк із чотирма.

В ICU зазначили, що працювати з держпаперами можна, як і раніше, і через ICU Trade, в якому також є не лише військові, але й інші держоблігації, а також через опції дострокового продажу, аналітики, отримання додаткових документів.

Група уточнила, що технічну інтеграцію ICU Trade у "Дію" допомогла реалізувати українська IT- компанія Auxility .

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів ICU - ринки, що розвиваються в усьому світі. Під управлінням групи перебувають активи у розмірі понад $500 млн. Група, за її даними, є найбільшим брокером державних облігацій в Україні за останнє десятиліття.

Співвласники ICU - Макар Пасенюк та Костянтин Стеценко.

