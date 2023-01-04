ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.01.23

Основні індекси Волл-стріт закрилися зниженням у перший торговий день 2023 року, коли найбільший тиск чинили Tesla та Apple, тоді як інвестори турбувалися про підвищення процентної ставки ФРС, оскільки вони чекали "хвилинки" до його грудневого засідання.