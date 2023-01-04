Долар падає, тому що інфляція в Європі остигає, а Китай піднімає австралійський долар

Долар сильно впав у середу, поступившись сировинним валютам, таким як австралійський долар, і євро, який отримав підтримку від багатьох даних, які передбачають, що європейська інфляція, можливо, нарешті досягла свого піку.

Долар уже перебував під тиском з боку інвесторів, які стали більш оптимістичними щодо перспективи того, що ослаблення Китаєм жорстких обмежень, пов'язаних із COVID, вдихне життя у другу за величиною економіку світу.

Дані в середу показали, що тиск споживчих цін у Франції в грудні знизився набагато більше, ніж очікувалося, тоді як дані з Німеччини напередодні також показали, що інфляція знизилася значно більше, ніж прогнозувалося. Це сталося за даними інфляції в Іспанії минулого тижня, які намалювали аналогічну картину.

Євро, який у вівторок продемонстрував найбільше одноденне падіння щодо долара за два місяці, зріс на цілих 0,82%, оскільки трейдери вхопилися за ідею про те, що нижча інфляція може означати зміну темпів з боку Європейського центрального банку. Це, у свою чергу, може також свідчити, що економіка витримає менше ударів.

Серія окремих звітів показала, що ділова активність у бізнес-секторі єврозони у грудні залишалася кращою, ніж очікувалося, незважаючи на сильний тиск із боку різкого зростання цін на енергоносії.

"У нас півтора дня торговельного року, тому ми не можемо занадто багато читати, але нещодавні показники інфляції в єврозоні знижуються швидше, ніж очікувалося", - сказав ринковий аналітик TraderX Майкл Браун.

У грудні ЄЦБ виступив із надзвичайно яструбиною нотою, вказавши, що він може швидко підняти ставки ще на 150 базисних пунктів.

За словами Брауна, опубліковані в середу макроекономічні дані поставили це під сумнів. "Це велика історія, за яку чіпляються ринки", - сказав він.

Востаннє євро виріс на 0,6% по відношенню до долара до 1,0611 долара та на 0,3% по відношенню до ієни до 138,53.

Видатним гравцем у середу був австралійський долар, який виріс на 2,3% по відношенню до свого американського аналога завдяки поєднанню оптимізму щодо Китаю та повідомлень ЗМІ про те, що китайський уряд обговорює можливе скасування заборони на імпорт вугілля в країну - основний австралійський експорт.

Наразі встралійський долар виріс на 2,1% до 0,6868 долара, що стало найбільшим одноденним приростом майже за два місяці. Новозеландський долар зріс на 1,56% - до 0,6345 долара.

Офшорний юань виріс на 0,51% до долара до 6,8887, що близько до максимуму за останні чотири місяці.

Державні ЗМІ у Китаї пообіцяли «остаточну перемогу» над епідемією, підкріпивши ринкові ставки на те, що ослаблення правил та відкриття Китаю було незворотним.

Ієна додала 0,4% і втрималася на позначці 130,45 проти долара, тоді як фунт стерлінгів зріс на 0,7% до 1,2048 долара.

Пізніше того ж дня інвестори вивчатимуть протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи з питань політики у пошуках будь-яких додаткових підказок щодо того, куди можуть піти відсоткові ставки, хоча щомісячні дані щодо зайнятості в п'ятницю, ймовірно, матимуть більше значення для ринку.

"Зміст протоколів легше оцінити, ніж реакцію ринку, оскільки переважна розповідь про США настільки песимістична, що більша частина ризику, схоже, зміщена у бік подальшого ослаблення долара", - сказав Девід Стритч, валютний аналітик CaxtonFX.