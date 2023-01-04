Азіатські ринки акцій у середу в основному зросли, винятком стала Японія

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно зросли за підсумками торгів у середу, винятком став японський ринок, який завершив торги зниженням.

Трейдери чекають на публікацію протоколу грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), розраховуючи побачити в ньому сигнали того, що американський ЦБ готовий пом'якшити плани подальшого підвищення базової процентної ставки на тлі ослаблення глобальної економічної активності, зазначає Market Watch.

У грудні Федрезерв підняв ставку на 50 базисних пунктів (б.п.) - до 4,25-4,5% річних, тоді як на попередніх чотирьох засіданнях збільшував її на 75 б.п. При цьому голова ФРС Джером Пауелл заявив, що американський ЦБ підвищуватиме ставку доти, доки не досягне цілей щодо інфляції.

"Хоча Федрезерв планує утримувати ставку на високому рівні довше, ніж очікувалося раніше, ринки продовжують чинити опір, як і раніше розраховуючи на пом'якшення політики, - йдеться в огляді експертів High-Frequency Economics Рубіли Фарукі та Джона Сільвії. - Ми не чекаємо від ФРС зниження ставки цього року".

Протокол грудневого засідання ФРС буде опубліковано в середу о 22.00 кв.

Японський фондовий індекс Nikkei 225 втратив 1,45% за підсумками першої для нього сесії 2023 року. Лідерами падіння стали акції фармацевтичних компаній Takeda Pharmaceutical Co. (-1,95%) та Eisai Co. (-6%), а також папери виробника медичного обладнання Olympus Corp. (-1,45%).

Вартість паперів Toyota Motor опустилася на 0,74%, Fast Retailing Co. - на 1,2%.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочила на 3,2% за підсумками торгів. Підтримку ринку надали новини про те, що влада КНР готує додаткові заходи, щоб допомогти великим девелоперам подолати нестачу ліквідності.

Агентство Bloomberg також повідомило джерело, що китайський регулятор знову дозволив фондам прямих інвестицій залучати кошти на реалізацію проектів у сфері житлової нерухомості.

Вартість акцій великого китайського забудовника Country Garden Holdings злетіла майже на 12% за підсумками торгів у Гонконгу, China Resources Land - на 3%.

Папери Alibaba Health Information Technology підскочили в ціні на 11,3%, Country Garden Services - на 11,7%, Hansoh Pharmaceutical - на 7,7%, Baidu Inc. - на 8,2%.

Китайський Shanghai Composite додав 0,2% за підсумками торгів завдяки підйому котирувань акцій девелоперів. Акції Poly Developments подорожчали на 3,9%, China Vanke - на 4,6%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 у середу зріс на 1,6%, південнокорейський KOSPI - на 1,7%.

Котирування акцій південнокорейських чіп-мейкерів підскочили на інформацію про те, що уряд країни має намір збільшити податкові пільги для галузі у 2023 році.

Вартість паперів Samsung Electronics збільшилася на 4,3%, SK Hynix - на 7,1%