Волл-стріт починає рік із провалу

Основні індекси Волл-стріт закрилися зниженням у перший торговий день 2023 року, коли найбільший тиск чинили Tesla та Apple, тоді як інвестори турбувалися про підвищення процентної ставки Федерального резерву, оскільки вони чекали "хвилинки" до його грудневого засідання.

Акції виробника електромобілів Tesla Inc впали на 12% після досягнення найнижчого рівня з серпня 2020 року і чинили тиск на споживчий дискреційний сектор після того, як Волл-стріт не оцінила постачання у четвертому кварталі.

Акції Apple Inc впали на 3,7%, при цьому виробник iPhone досяг найнижчого рівня з червня 2021 року після того, як звіт Nikkei Asia вказав на зниження попиту. Крім того, аналітик знизив рейтинг акцій через скорочення виробництва у Китаї, що постраждав від COVID-19.

Енергетичний сектор, який продемонстрував блискуче зростання у 2022 році, закрився з падінням на 3,6% у перший торговий день року, оскільки ціни на нафту впали через невтішні дані про ділову активність з Китаю та побоювання щодо перспектив світової економіки.

Основні фондові індекси США у 2022 році продемонстрували найрізкіші річні втрати з 2008 року після найшвидшого підвищення ставок ФРС із 1980-х років для придушення інфляції, яка була найвищою за останні десятиліття.

«2022 був жахливим роком для фондових ринків. Деякі причини цього не зникли, тому що ми перевернули календар», - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі. «Як і раніше зберігається підвищений занепокоєння, невизначеність щодо ФРС та інфляції. Поки не буде ясності з цього приводу, буде складно досягти будь-якого зростання на фондових ринках».

Враховуючи вплив Apple і Tesla на ринку, Джеймс також висловив особливі побоювання з приводу їхньої ширшої слабкості S&P у вівторок.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 10,88 пунктів, або 0,03%, до 33 136,37 пунктів; S&P 500 втратив 15,36 пунктів, або 0,40%, до 3824,14 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 79,50 пунктів, або 0,76%, до 10 386,99 пунктів.

S&P 500 втратив 19,4% у 2022 році, що означає зниження ринкової капіталізації приблизно на 8 трильйонів доларів, тоді як Nasdaq упав на 33,1% через зростання акцій.

Серед 11 основних секторів S&P 500, після енергетики технології були другим за величиною спадом, втративши 1%, при цьому Apple прискорила падіння, завершивши день з ринковою оцінкою нижче 2 трильйонів доларів вперше з березня 2021 року.

Найбільше денне процентне падіння Tesla з вересня 2020 року допомогло зробити споживчий дискреційний індекс третім найслабшим сектором S&P за день із падінням на 0,6%.

Найбільше зростання, порівняно з минулим днем, показали послуги зв'язку, при цьому материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc лідирує в цьому сегменті зі зростанням на 3,7%.

Інвестори у середу уважно стежитимуть за протоколом грудневого засідання ФРС з питань політики, коли центральний банк підвищив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів після чотирьох підвищеннь на 75 базисних пунктів поспіль, і стало відомо, що ставки можуть залишатися вищими.

Інші економічні дані, які мають бути опубліковані цього тижня, включають звіт ISM з виробництва, який також вийде у середу, та звіт про зайнятість за грудень, який вийде у п'ятницю.

Слабкість на ринку праці може дати ФРС привід послабити посилення грошово-кредитної політики, але дані поки що показують, що ринок залишається напруженим, незважаючи на підвищення ставок.

Учасники ринку бачать 68-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить базову ставку на 25 базисних пунктів до 4,50-4,75% у лютому, а до червня ставки досягнуть піку на рівні 4,98%.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,42 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,20 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум та п'ять нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 92 нових максимуми та 58 нових мінімумів.

На біржах США 10,618 млрд акцій перейшли з рук в руки, що свідчить про зростання порівняно з нижчим обсягом попереднього тижня через сезон відпусток. Це порівняно із середнім показником у 10,799 млрд акцій за останні 20 торгових днів.