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Мінфін зміг розмістити військові облігації після свят на 1,1 мільярда

19:26 03.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 3 січня, змогло залучити до держбюджету 1,08 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу півторарічних облігацій вдалося залучити 1,08 мільярда гривень під 19,25% річних.

Від продажу облігацій з терміном обігу два роки та дохідністю 19,5% річних надійшло лише 600 тисяч гривень.

Водночас Мінфін відхилив усі чотири заявки на придбання шестимісячних ОВДП на загальну суму 104,2 млн грн під 24,5% річних. При цьому на придбання облігацій терміном обігу один рік взагалі не надійшло заявок.


Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року

Мінфін зміг розмістити військові облігації після свят на 1,1 мільярда

 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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