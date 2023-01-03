Мінфін зміг розмістити військові облігації після свят на 1,1 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 3 січня, змогло залучити до держбюджету 1,08 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу півторарічних облігацій вдалося залучити 1,08 мільярда гривень під 19,25% річних.

Від продажу облігацій з терміном обігу два роки та дохідністю 19,5% річних надійшло лише 600 тисяч гривень.

Водночас Мінфін відхилив усі чотири заявки на придбання шестимісячних ОВДП на загальну суму 104,2 млн грн під 24,5% річних. При цьому на придбання облігацій терміном обігу один рік взагалі не надійшло заявок.





Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 січня 2023 року