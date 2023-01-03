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Мінфін у I кв.-2023 щотижня пропонуватиме ОВДП у гривні від 6 міс. до 2 років та двічі запропонує ОВДП у доларах на 6 міс. і рік
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у першому кварталі 2023 року щовівторка виставлятиме на продаж чотири випуски гривневих облігацій: із погашенням через шість місяців, рік, півтора та два роки, випливає з графіка аукціонів на сайті Мінфіну.
Згідно з ним, двічі - 7 лютого та 28 березня - покупцям також будуть запропоновані доларові облігації з погашенням через шість місяців і рік.
Мінфін уточнив, що у січні на аукціонах з'явиться новий випуск облігацій - з погашенням 1 серпня 2024 року.
Як повідомив НБУ, з початку повномасштабної війни і до 31 грудня 2022 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 152,39 млрд грн, $1,929 млрд та EUR977,3 млн.
На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період було спрямовано 213,34 млрд грн, $2,79 млрд та EUR662,6 млн.
Центробанк уточнив, що у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій. Водночас з квітня до серпня, а також у жовтні та грудні виплати уряду щодо погашення ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку, зокрема у грудні - на 15,44 млрд грн.
Протягом дії воєнного стану Мінфін підвищив ставки ОВДП, які зараз становлять: у гривні - від 14% за шестимісячними паперами до 19,5% за дворічними, у доларах - від 4,25% за шестимісячними до 4,5% за 12-місячними та з євро - від 3% за шестимісячними до 2,5% за 12-місячними.
Меморандум з МВФ щодо Моніторингової програми за участю ради директорів передбачає підвищення роловера (пролонгації) вкладень банків до ОВДП до рівня 100% за рахунок підвищення ставки на первинних аукціонах, можливості формувати половину підвищених обов'язкових резервів за рахунок ОВДП, що дасть додатковий попит на них близько 40 -50 млрд грн, та індивідуальний аналіз можливостей кожного банку.
Крім того, Мінфін планує розглянути доцільність пропозиції ринку довгострокових облігацій з погашенням вже після лютого 2025 року, коли у графіку його погашень за внутрішнім боргом аж до травня 2026 року відсутні великі виплати.
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