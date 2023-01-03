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АНАЛІТИКА

БЕБ викрило масштабний конвертцентр криптовалют, вилучили понад 150 мільйонів

15:07 03.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що детективи провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на 152 млн грн.

Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів.

"Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній. Це підтверджують документи, які біли вилучені під час обшуків БЕБ та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою", - йдеться у повідомленні.

Злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу.

Триває досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

За матеріалами: БізнесЦензор
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