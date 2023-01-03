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Українці збільшили купівлю валюти у банках наприкінці року
13:17 03.01.2023 |
Населення України у грудні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 411,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 875,0 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 463,7 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).
Таким чином, у грудні українці збільшили купівлю валюти порівняно з листопадом, коли вони купили 390,6 млн доларів.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 14 461,4 млн доларів і купило на 15 341,5 млн доларів. Чиста покупка склала 880,1 млн доларів.
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