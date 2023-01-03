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АНАЛІТИКА

Кредитний портфель українських банків у листопаді-2022 скоротився на 0,5%, а NPL зріс на 2,9% - НБУ

 

Кредитний портфель українських банків за листопад 2022 року скоротився на 0,5% - до 1,169 трлн грн, а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 2,9% - до 429,5 млрд грн, повідомляється у звітності на сайті Національний банк України (НБУ).

Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у листопаді збільшилася до 36,8% з 35,54% місяцем раніше.

Нацбанк зазначив, що за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі скоротився на 0,5% - до 870,47 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 2,4% - до 352,598 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам скоротився на 0,5% - до 239,26 млрд грн (NPL у ньому зріс на 5,3% - до 76,647 млрд грн).

Крім того, обсяг міжбанківських кредитів скоротився на 1,5% - до 33,2 млрд грн (a NPL зберігся на рівні 46 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, скоротився на 1,4% - до 25,984 млрд грн (NPL скоротився на 3% - до 234 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками листопада частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, зросла на 1,1 процентного пункту (п.п.) - до 40,51%, кредитів населенню - на 1,77 п.п. 32,04% міжбанківських кредитів збереглася на рівні 0,14%, а кредитів органам держвлади - скоротилася на 0,01 в.п., до 0,90%.

У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанку) за листопад скоротився на 0,02% - до 362 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 4,9% - до 136,219 млрд грн). Водночас кредитний портфель ПриватБанку зріс на 0,3% - до 266,57 млрд грн. (NPL у ньому зріс на 2%, до 188,1 млрд грн).

Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 2% (до 319,39 млрд грн), а з приватним - скоротився на 0,03% (до 220,956 млрд. грн.). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 3,6% (до 56,518 млрд. грн.), а в приватних банках - на 7,1% (до 48,685 млрд грн).

Таким чином, за підсумками листопада частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) збільшилась на 1,78 п.п. (До 37,63%), а в ПриватБанку - скоротилася на 0,9 п.п. (До 70,56%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом збільшилась на 0,93 п.п. (до 17,7%), у банках із приватним - на 1,48 п.п. (до 22,03%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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