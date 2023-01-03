ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.01.23

Скільки втрачає економіка через атаки РФ на критичну інфраструктуру, як бізнес працюватиме у разі блекауту, коли очікувати страхування від воєнних ризиків, чи зміниться бронювання співробітників та кому дозволять виїжджати за кордон у 2023 році?