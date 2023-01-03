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АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР в основному зросли на даних макростатистики

12:45 03.01.2023 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги вівторка головним чином зростанням після виходу статистики ділової активності в Австралії та Китаї, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,88%, до 3 116,51 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,44%, до 2 004,12 пункту, гонконгський Hang Seng Index піднявся на %, До 20 145,29 пункту. Південнокорейський KOSPI скоротився на 0,31%, до 2 218,68 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,31%, до 6 946,2 пунктів.

Торги у Японії у вівторок знову не проводились. Японський індекс Nikkei 225 закрився в п'ятницю нульовою динамікою на позначці 26 094,5 пункту.

Індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі Китаю, за даними ділового видання Caixin, опустився в грудні до 49 пунктів з рівня листопада 49,4 пункту. Разом з цим значення виявилося вищим за очікувані 48,8 пункти. При цьому промисловий PMI Австралії за минулий місяць зменшився сильніше за очікуване - до 50,2 пункту при прогнозі в 50,4 пункту, у листопаді показник становив 51,3 пункту.

Увага трейдерів також не слабшає і щодо ковіда у Китаї, де спостерігається зростання захворюваності. Інвестори побоюються, що новорічний період у країні, який цього року припадає на другу половину січня, може посилити ситуацію.

"У зв'язку з хвилею COVID, що триває, падінням інвестицій до 10-квартального мінімуму і падінням числа нових замовлень, що продовжується, суттєве відновлення в першому кварталі стає все більш нереалістичним", - цитує агентство Франс Прес думка аналітика CBBI Дерека Сісорза (Derek Scissors).
 

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