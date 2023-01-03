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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 76 мільярдів, – Мінфін
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 671 пільговий кредит на загальну суму 3,91 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 52 852 кредити на загальну суму 165,77 млрд грн, з яких 33 996 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 66,26 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 18 030 кредитних договорів на загальну суму 76,15 млрд грн.
Із них 820 млн грн - на інвестиційні цілі; 6,34 млрд грн - як антикризові кредити; 4,38 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 25,74 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 38,85 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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