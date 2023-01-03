Після трьохтижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 23 по 30 грудня підвищився на 1,0%, або на 2,79 пункту, до 280,98 пункту після трьохтижневого падіння.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 278,19 пунктів, наприкінці - 280,98 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+9,6%), найбільше падіння - компанії KSG Agro (-3,1%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із з 16 по 23 грудня знизився на 1,4%, або на 3,93 пункту, до 278,19 пункту.