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АНАЛІТИКА

Після трьохтижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати

12:39 02.01.2023 |

Фінанси

 

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 23 по 30 грудня підвищився на 1,0%, або на 2,79 пункту, до 280,98 пункту після трьохтижневого падіння.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 278,19 пунктів, наприкінці - 280,98 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+9,6%), найбільше падіння - компанії KSG Agro (-3,1%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із з 16 по 23 грудня знизився на 1,4%, або на 3,93 пункту, до 278,19 пункту.

Компанія

Ціна останньої угоди, злоті, 23 грудня

Ціна останньої угоди, злоті, 30 грудня

Зміна вартості, %

"Кернел"

17,06

17,54

+2,8

"Астарта"

20,80

20,40

-1,9

Coal Energy

1,56

1,71

+9,6

"Мілкіленд"

0,83

0,88

+6,0

"Агротон"

3,40

3,45

+1,5

KSG Agro

2,23

2,16

-3,1

Sadovaya

----

----

----

"Овостар"

44,00

45,40

+3,2

IMC

15,80

15,60

-1,3

KDM Shipping

----

----

----
За матеріалами: Українські Новини
 

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