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Після трьохтижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати
12:39 02.01.2023 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі із 23 по 30 грудня підвищився на 1,0%, або на 2,79 пункту, до 280,98 пункту після трьохтижневого падіння.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 278,19 пунктів, наприкінці - 280,98 пунктів.
Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+9,6%), найбільше падіння - компанії KSG Agro (-3,1%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із з 16 по 23 грудня знизився на 1,4%, або на 3,93 пункту, до 278,19 пункту.
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 23 грудня
|
Ціна останньої угоди, злоті, 30 грудня
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
17,06
|
17,54
|
+2,8
|
"Астарта"
|
20,80
|
20,40
|
-1,9
|
Coal Energy
|
1,56
|
1,71
|
+9,6
|
"Мілкіленд"
|
0,83
|
0,88
|
+6,0
|
"Агротон"
|
3,40
|
3,45
|
+1,5
|
KSG Agro
|
2,23
|
2,16
|
-3,1
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
44,00
|
45,40
|
+3,2
|
IMC
|
15,80
|
15,60
|
-1,3
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
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