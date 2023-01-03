Південнокорейський фондовий індекс закрився в мінусі

Південнокорейський фондовий індекс KOSPI у понеділок закрився зниженням, при цьому інші великі ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону були закриті, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів понеділка індекс KOSPI скоротився на 0,48% - до 2 225,67 пункту. Ринкові гравці звернули увагу на макростатистику, опубліковану раніше. Так, індекс ділової активності (PMI) Південної Кореї у сфері промисловості у грудні скоротився до 48,2 пунктів з 49 пунктів місяцем раніше.

Здебільшого світові ринки залишаються закритими в перший понеділок року у зв'язку з новорічними святами.

За підсумками торгів п'ятниці Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,51%, до 3 089,26 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,37%, до 1 975,61 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 0 %, до 19781,41 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,26%, до 7038,7 пункту. Японський індекс Nikkei 225 закрився на колишній позначці - 26 094,5 пункту.