Долар росте на початку нового року, але настрої кволі

Долар виріс у понеділок, відірвавшись від нещодавніх шестимісячних мінімумів по відношенню до кошика основних валют.

Останнім часом він ослаб, оскільки ринки зробили ставку на те, що цикл посилення Федеральної резервної системи США може наближатися до кінця, а настрої залишалися крихкими.

І перший торговий день року пройшов спокійно, багато країн, включаючи великі торгові центри, такі як Велика Британія та Японія, були закриті на свято.

Індекс долара, який вимірює вартість долара по відношенню до кошика інших основних валют, торгувався з підвищенням приблизно на 0,16% до 103,65, порівняно з шестимісячним мінімумом, досягнутим минулого тижня близько 103,38.

Євро впав приблизно на третину відсотка до 1,0680 долара, але неподалік найвищого рівня з червня.

По відношенню до ієни долар трохи ослаб на позначці 130,94, досягнувши найнижчого рівня з серпня минулого місяця.

"Сьогодні індекс долара намагається піднятися вище, але ми бачимо, що він втрачає значну частину своєї сили, набраної минулого року", - сказав Ульріх Лейхтманн, голова відділу досліджень Forex у Commerzbank.

«Після останнього засідання ФРС ринок не був упевнений, що ФРС не знизить ставки пізніше у 2023 році. Це буде цікавий рік».

Піднявши ставки загалом на 425 базисних пунктів з березня, щоб приборкати інфляцію, що росте, ФРС почала уповільнювати темпи підвищення.

Це посилення ФРС допомогло підняти індекс долара на 8% минулого року, що стало найбільшим річним стрибком з 2015 року.

У центрі уваги ринків залишаються центральні банки та інфляція, а також сигнали про те, наскільки тривалою та глибокою може виявитися рецесія.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила в неділю, що 2023 буде важким для світової економіки.

Дані з Китаю, тим часом, показали, що фабрична активність скоротилася третій місяць поспіль у грудні, і це сталося найшвидше майже за три роки, оскільки інфекції COVID прокотилися виробничими лініями після різкого скасування урядом антивірусних заходів.

Остаточний індекс менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global для виробничої сфери Німеччини зріс до 47,1 у грудні з 46,2 у листопаді, оскільки зникнення проблем із ланцюжками поставок допомогло пом'якшити спад у цьому секторі.

У той час як економіка єврозони також рухається до рецесії, побоювання з приводу постачання газу взимку ослабли, а це означає, що спад може бути не таким серйозним, як побоювалися лише кілька місяців тому.

Заробітна плата в єврозоні зростає швидше, ніж передбачалося раніше, і Європейський центральний банк (ЄЦБ) повинен не допустити, щоб це посилило і так високу інфляцію, заявила у вихідні глава ЄЦБ Крістін Лагард.

«Нещодавнє зміцнення євро зумовлене поєднанням факторів, включаючи яструбині коментарі ЄЦБ та надії на пік ставок у США», - сказав головний аналітик Danske Bank Піт Хейнс Крістіансен.

«Його також підтримують сподівання, що з енергопостачанням на природному газі ситуація не така погана, як побоювалися».