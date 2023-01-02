Старі гривні з 1 січня почали замінювати на банкноти та монети нового зразка

Національний банк з 1 січня 2023 року розпочав поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінять на монети 5 та 10 гривень та банкноти 20 та 100 гривень нового покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як відбуватиметься поступова заміна

НБУ спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

* банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

* НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшої утилізації.

"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати",- йдеться в повідомленні.

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.