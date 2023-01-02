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АНАЛІТИКА

Чистий продаж валюти НБУ минулого тижня підскочив майже до $1,1 млрд

08:22 02.01.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) після падіння позаминулого тижня до $441,1 млн в останній тиждень року підскочив до $1 млрд 101,79 млн - останній раз у таких обсягах центробанк здійснював інтервенції наприкінці травня - на початку липня.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 26 до 30 грудня він придбав $9,6 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, тоді як продав $1 млрд 101,79 млн порівняно із $449,1 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня знову подорожчав приблизно на 30 коп. - близько 40,75 грн/$1 або рівня приблизно середини жовтня, а спред ще трохи розширився.

Обсяг інтервенцій Нацбанку в грудні зріс приблизно до $3,16 млрд грн з $1,57 млрд у листопаді та $2,03 млрд у жовтні.

Загалом за 2022 рік НБУ придбав на ринку $3 млрд 268,0 млн та EUR111,0 млн, а продав $26 млрд 380,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема від початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 611,1 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $23 млрд 610,4 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви Нацбанку в листопаді зросли на 10,7% - до $27,42 млрд порівняно із $30,941 млрд на початок року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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