Біткойн подешевшав більш ніж на 60% у 2022р.

Ціна биткойна впала більш ніж на 60% за підсумками 2022 року: наприкінці грудня криптовалюта перебувала на позначці близько $16,500 тис. порівняно з історичним максимумом на рівні майже $70 тис., якого було досягнуто в листопаді 2021 року.

Підтримку біткойну в 2021 році зробив приплив капіталу на ринки і вкрай низькі або нульові відсоткові ставки, при цьому експерти Goldman Sachs на той момент навіть порівнювали біткойн із золотом, пише Trading Economics.

Тим часом стрибок інфляції у 2022 році та посилення фінансових умов спровокували крах ринку криптовалют.

Розпродаж посилився спочатку на тлі обвалу стейблкойну TerraUSD, а потім після банкрутства криптовалютної біржі FTX, другої за величиною у світі.