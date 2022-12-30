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АНАЛІТИКА

Біткойн подешевшав більш ніж на 60% у 2022р.

16:29 30.12.2022 |

Фінанси

 

Ціна биткойна впала більш ніж на 60% за підсумками 2022 року: наприкінці грудня криптовалюта перебувала на позначці близько $16,500 тис. порівняно з історичним максимумом на рівні майже $70 тис., якого було досягнуто в листопаді 2021 року.

Підтримку біткойну в 2021 році зробив приплив капіталу на ринки і вкрай низькі або нульові відсоткові ставки, при цьому експерти Goldman Sachs на той момент навіть порівнювали біткойн із золотом, пише Trading Economics.

Тим часом стрибок інфляції у 2022 році та посилення фінансових умов спровокували крах ринку криптовалют.

Розпродаж посилився спочатку на тлі обвалу стейблкойну TerraUSD, а потім після банкрутства криптовалютної біржі FTX, другої за величиною у світі.

Біткойн подешевшав більш ніж на 60% у 2022р.

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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