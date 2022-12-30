ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.12.22

За відсутності покупців сьогодні золото в результаті може завершити рік, що минає, "у нуль" - поки з початку року його ціна вища менш ніж на 0,5%. При цьому колишнє падіння вартості дорогоцінного металу було багато в чому компенсовано останніми двома місяцями року