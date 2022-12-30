Золото дешевшає у передноворічний день

Золото вранці останньої торгової сесії року дешевшає слабо, багато в чому завдяки слабкій активності покупців, свідчать дані торгів.

Станом на 8:08 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 2,75 долара, або на 0,15%, до 1823,25 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,45%, до 24,137 долара за унцію.

За відсутності покупців сьогодні золото в результаті може завершити рік, що минає, "у нуль" - поки з початку року його ціна вища менш ніж на 0,5%. При цьому колишнє падіння вартості дорогоцінного металу було багато в чому компенсовано останніми двома місяцями року - так, лише за грудень його ціна зросла на 3,6%.