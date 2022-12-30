Долар виборює лідерство, прогнозуючи найкращий рік із 2015 року

Долар зміцнився у п'ятницю і продемонстрував кращу динаміку за сім років завдяки агресивному посиленню грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи та побоюванням щодо перспектив глобального зростання.

Індекс долара США, який вимірює долар США по відношенню до кошика валют, цього року зріс більш ніж на 8%, що є максимальним показником із 2015 року. Востаннє він був стійким лише на рівні 103,99.

ФРС підвищила ставки загалом на 425 базисних пунктів з березня, щоб приборкати інфляцію, що росте, що утримувало долар у ціні більшу частину року.

Але очікування на те, що центральному банку, можливо, не доведеться підвищувати ставки так високо, як побоювалися раніше, призвели до того, що долар звернув своє стрімке ралі. Цього кварталу індекс долара США впав більш як на 7%.

"Я очікую, що пануючий долар втратить свою корону, та зробить більш рішучий розворот до середини наступного року", - сказав валютний стратег Bank of Singapore Мох Сіонг Сім.

І навпаки, ультра-лагідний Банк Японії перед обличчям яструбиною ФРС завдав біль японській єні. З початку року він упав більш ніж на 13%, що є найгіршим показником з 2013 року.

Але несподівана зміна минулого тижня контролю за прибутковістю облігацій Банку Японії змусила інвесторів зробити ставку на те, що центральний банк може незабаром повністю відмовитися від своєї суперечливої політики, що спровокує відновлення крихкої валюти.

Востаннє ієна зросла на 0,4% до 132,47 за долар.

«Питання у тому, чи буде ще щось», - сказав Сім. «Але я думаю, що фундаментальне тло для Японії починає змінюватися на користь єни».

Євро впав на 0,04% до 1,0656 долара, і цього року очікується падіння більш ніж на 6% під тиском поєднання слабкого зростання в єврозоні, війни в Україні та яструбиної позиції ФРС.

Єдина валюта опустилася нижче за паритет щодо долара на початку цього року вперше майже за два десятиліття.

Фунт стерлінгів упав на 0,01% до 1,2053 долара, що, схоже, завершить бурхливий рік, повний політичної драми, падінням майже на 11%, найгіршим з 2016 року.

Політики з Європейського центрального банку та Банку Англії просигналізували про подальше підвищення ставок наступного року у спробі приборкати інфляцію навіть із ризиком завдати шкоди їхній економіці.

"ЄЦБ і Банк Англії, змушені більш агресивно посилювати політику на тлі постійних потрясінь, майже напевно приведуть Європу до досить глибокої рецесії", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank.

З іншого боку, австралійський долар наближався до річного падіння майже на 7% і востаннє зріс на 0,02% до 0,6778 долара.

Ківі, який з початку року впав більш ніж на 7%, що стало найгіршим показником із 2015 року, впав на 0,31% до 0,6330 долара.

Обидві валюти, які часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня, швидше за все, залежатимуть від того, як проходитиме відкриття Китаю.

Розворот Китаю в його жорсткій політиці «нуль COVID» цього місяця призвів до того, що його система охорони здоров'я намагається впоратися з хвилею інфекцій, а країни вводять обмеження для мандрівників з Китаю.

Офшорний юань, який востаннє коштував 6,9701 за долар, мав знизитися майже на 9% у річному обчисленні, що є його найгіршим річним показником з тих пір, як такі дані вперше стали доступні у 2011 році, оскільки Китай продовжує зазнавати наслідків. своїх суворих обмежень COVID.

«У 2023 році основна увага буде зосереджена на зростанні. З одного боку, глобальне зростання сповільнюється... але, з іншого боку, відкриття Китаю вселяє надію», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

«Питання у тому, чи викличе швидке відкриття (у Китаї) нові хвилі в деяких країнах чи регіонах, і це може призвести до нових обмежень. Це підірве настрої у найближчій перспективі».