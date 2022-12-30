Акції в Азії зростають, оскільки інвестори знаходять точку опори наприкінці жорстокого 2022 року

Азіатські акції зросли в п'ятницю, оскільки інвестори сподівалися завершити рік на оптимістичній ноті після того, як дані США показали, що агресивна грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи послаблює інфляційний тиск, навіть незважаючи на побоювання, що зберігаються з приводу випадків захворювання COVID в Китаї.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 0,71%, але до кінця року має знизитися на 19% - це найгірший показник із 2008 року.

Ф'ючерси показали, що європейські акції навряд чи збережуть оптимізм наприкінці року: ф'ючерси на Eurostoxx 50 впали на 0,16%, ф'ючерси на німецький DAX - на 0,13%, а ф'ючерси на FTSE - на 0,01%. Ф'ючерси E-mini на S&P 500 знизилися на 0,10%.

Інвестори були стурбовані тим, що зусилля центральних банків зі стримування інфляції можуть призвести до уповільнення економічного зростання, в той час як невизначеність щодо того, наскільки швидко економіка Китаю відновиться після скасування заходів контролю COVID, утримувала ринки у пригніченому стані.

"Запобігти спаду - непросте завдання", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank, зазначивши, що шанси на те, що економіки залишаться неушкодженими внаслідок посилення глобальної політики, високі.

За словами аналітиків, у 2023 році інфляцію ще доведеться перемогти, і інвестори також побоюватимуться геополітичної напруги, що виникає через війну Росії в Україні та дипломатичну напругу через Тайвань.

Японський Nikkei виріс на 0,22%, а австралійський індекс S&P/ASX 200 закрився з підвищенням на 0,5%.

Індекс блакитних фішок Китаю CSI 300 та індекс Shanghai Composite зросли на 0,6%, тоді як гонконгський індекс Hang Seng зріс майже на 1%.

Китайські лідери пообіцяли активізувати коригування політики, щоб пом'якшити вплив на підприємства та споживачів сплеску інфекцій COVID-19.

Очікується, що друга за величиною економіка світу зіткнеться із уповільненням виробництва та споживання у найближчому майбутньому, оскільки робітники та покупці хворіють.

Система охорони здоров'я Китаю зазнає стресу через стрімке зростання кількості випадків захворювання з того часу, як на початку місяця країна почала скасовувати свою політику «нуль-COVID», при цьому кілька країн запровадили або розглядають можливість запровадження обмежень для мандрівників з Китаю.

Американські фондові індекси різко зросли за ніч завдяки даними, що свідчать про зростання кількості звернень за допомогою з безробіття в США, які припускають, що підвищення процентних ставок ФРС може почати охолоджувати попит на робочу силу у боротьбі з інфляцією.