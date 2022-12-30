Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції в Азії зростають, оскільки інвестори знаходять точку опори наприкінці жорстокого 2022 року

08:18 30.12.2022 |

Фінанси

 

Азіатські акції зросли в п'ятницю, оскільки інвестори сподівалися завершити рік на оптимістичній ноті після того, як дані США показали, що агресивна грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи послаблює інфляційний тиск, навіть незважаючи на побоювання, що зберігаються з приводу випадків захворювання COVID в Китаї.

Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 0,71%, але до кінця року має знизитися на 19% - це найгірший показник із 2008 року.

Ф'ючерси показали, що європейські акції навряд чи збережуть оптимізм наприкінці року: ф'ючерси на Eurostoxx 50 впали на 0,16%, ф'ючерси на німецький DAX - на 0,13%, а ф'ючерси на FTSE - на 0,01%. Ф'ючерси E-mini на S&P 500 знизилися на 0,10%.

Інвестори були стурбовані тим, що зусилля центральних банків зі стримування інфляції можуть призвести до уповільнення економічного зростання, в той час як невизначеність щодо того, наскільки швидко економіка Китаю відновиться після скасування заходів контролю COVID, утримувала ринки у пригніченому стані.

"Запобігти спаду - непросте завдання", - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank, зазначивши, що шанси на те, що економіки залишаться неушкодженими внаслідок посилення глобальної політики, високі.

За словами аналітиків, у 2023 році інфляцію ще доведеться перемогти, і інвестори також побоюватимуться геополітичної напруги, що виникає через війну Росії в Україні та дипломатичну напругу через Тайвань.

Японський Nikkei виріс на 0,22%, а австралійський індекс S&P/ASX 200 закрився з підвищенням на 0,5%.

Індекс блакитних фішок Китаю CSI 300 та індекс Shanghai Composite зросли на 0,6%, тоді як гонконгський індекс Hang Seng зріс майже на 1%.

Китайські лідери пообіцяли активізувати коригування політики, щоб пом'якшити вплив на підприємства та споживачів сплеску інфекцій COVID-19.

Очікується, що друга за величиною економіка світу зіткнеться із уповільненням виробництва та споживання у найближчому майбутньому, оскільки робітники та покупці хворіють.

Система охорони здоров'я Китаю зазнає стресу через стрімке зростання кількості випадків захворювання з того часу, як на початку місяця країна почала скасовувати свою політику «нуль-COVID», при цьому кілька країн запровадили або розглядають можливість запровадження обмежень для мандрівників з Китаю.

Американські фондові індекси різко зросли за ніч завдяки даними, що свідчать про зростання кількості звернень за допомогою з безробіття в США, які припускають, що підвищення процентних ставок ФРС може почати охолоджувати попит на робочу силу у боротьбі з інфляцією.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8210  0,01 0,02 40,8035  0,16 0,40
EUR 41,5595  0,08 0,18 42,7880  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес