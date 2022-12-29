Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польські інвестори зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні

 

У четвер Нацдепозитарій України та Центральний депозитарій Польщі (KDPW) підписали договір, завдяки якому польські інвестори зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Національного депозитарію України.

Договір про співпрацю встановлює кореспондентські відносин між НДУ та KDPW для проведення операцій з поставки цінних паперів без оплати, що дозволить здійснювати транскордонні перекази цінних паперів. А саме - українських муніципальних облігацій, облік яких здійснюється в НДУ. KDPW буде забезпечувати облік таких українських цінних паперів у депозитарній системі Польщі.

Муніципальні облігації випускаються місцевою владою, а кошти від їхнього продажу можуть залучатися для фінансування бюджету розвитку місцевих рад. "Це може стати одним із джерел фінансування відновлення українських громад після війни", - зазначили у Нацдепозитарії.

На сьогодні в Україні знаходяться в обігу випуски Київської, Харківської та Львівської міських рад, загальною номінальною вартістю у понад 3,1 млрд грн.

Національний депозитарій наразі працює у напрямку розширення кореспондентських відносин з KDPW, зокрема щодо можливості обліку корпоративних облігацій, а також інших фінансових інструментів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8133  0,02 0,06 40,6410  0,03 0,08
EUR 41,4833  0,10 0,24 42,7060  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес