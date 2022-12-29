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Польські інвестори зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні
22:30 29.12.2022 |
У четвер Нацдепозитарій України та Центральний депозитарій Польщі (KDPW) підписали договір, завдяки якому польські інвестори зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Національного депозитарію України.
Договір про співпрацю встановлює кореспондентські відносин між НДУ та KDPW для проведення операцій з поставки цінних паперів без оплати, що дозволить здійснювати транскордонні перекази цінних паперів. А саме - українських муніципальних облігацій, облік яких здійснюється в НДУ. KDPW буде забезпечувати облік таких українських цінних паперів у депозитарній системі Польщі.
Муніципальні облігації випускаються місцевою владою, а кошти від їхнього продажу можуть залучатися для фінансування бюджету розвитку місцевих рад. "Це може стати одним із джерел фінансування відновлення українських громад після війни", - зазначили у Нацдепозитарії.
На сьогодні в Україні знаходяться в обігу випуски Київської, Харківської та Львівської міських рад, загальною номінальною вартістю у понад 3,1 млрд грн.
Національний депозитарій наразі працює у напрямку розширення кореспондентських відносин з KDPW, зокрема щодо можливості обліку корпоративних облігацій, а також інших фінансових інструментів.
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