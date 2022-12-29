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Bloomberg: інвестори Gemini подали позов проти братів Вінклвоссів

11:27 29.12.2022 |

Фінанси

 

Інвестори криптовалютної біржі Gemini подали позов проти компанії та її засновників Кемерона та Тайлера Вінклвоссів. Їх звинувачують у шахрайстві та порушенні закону з торгівлі цінними паперами, передає Bloomberg.

Згідно з документами, які поступили до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, представники біткоїн-біржі пропонували послуги депозитних рахунків, але не зареєстрували їх як цінні папери. Тож інвестори у своїй скарзі зазначають, що через це вони не мали повної інформації для того, аби оцінити ризики.

Лендинговий продукт Earn від біткоїн-біржі пропонувала клієнтам прибуток 8% річних за депоновані на рахунках цифрові активи. Однак у середині листопада представники біржі призупинили погашення відсотків на тлі краху криптобіржі FTX.

Ключовий партнер Gemini - криптокредитор Genesis Global Capital - зазнав серйозних фінансових проблем внаслідок банкрутства FTX. Криптолендингова платформа та її материнська компанія Digital Currency Group заборгували клієнтам біржі Gemini $900 млн.

На сайті Gemini зазначається, що вони продовжують працювати з Genesis і DCG протягом різдвяних свят, аби вирішити проблеми.

Нагадаємо, що 16 грудня криптовалютна біржа братів Вінклвоссів призупинила роботу через планове технічне обслуговування. Строки закінчення робіт змінювали декілька разів.

Gemini зазнала фішингової атаки, внаслідок якої стався витік даних клієнтів. ЗМІ стверджують, що хакери заволоділи 5,7 млн email-адрес.


Bloomberg: інвестори Gemini подали позов проти братів Вінклвоссів

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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