Фінансові новини
- |
- 29.12.22
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: інвестори Gemini подали позов проти братів Вінклвоссів
11:27 29.12.2022 |
Інвестори криптовалютної біржі Gemini подали позов проти компанії та її засновників Кемерона та Тайлера Вінклвоссів. Їх звинувачують у шахрайстві та порушенні закону з торгівлі цінними паперами, передає Bloomberg.
Згідно з документами, які поступили до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, представники біткоїн-біржі пропонували послуги депозитних рахунків, але не зареєстрували їх як цінні папери. Тож інвестори у своїй скарзі зазначають, що через це вони не мали повної інформації для того, аби оцінити ризики.
Лендинговий продукт Earn від біткоїн-біржі пропонувала клієнтам прибуток 8% річних за депоновані на рахунках цифрові активи. Однак у середині листопада представники біржі призупинили погашення відсотків на тлі краху криптобіржі FTX.
Ключовий партнер Gemini - криптокредитор Genesis Global Capital - зазнав серйозних фінансових проблем внаслідок банкрутства FTX. Криптолендингова платформа та її материнська компанія Digital Currency Group заборгували клієнтам біржі Gemini $900 млн.
На сайті Gemini зазначається, що вони продовжують працювати з Genesis і DCG протягом різдвяних свят, аби вирішити проблеми.
Нагадаємо, що 16 грудня криптовалютна біржа братів Вінклвоссів призупинила роботу через планове технічне обслуговування. Строки закінчення робіт змінювали декілька разів.
Gemini зазнала фішингової атаки, внаслідок якої стався витік даних клієнтів. ЗМІ стверджують, що хакери заволоділи 5,7 млн email-адрес.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар падає, бо трейдери зважують перспективи Китаю
|В Україні дозволили торгувати всіма цінними паперами з індексу S&P 500
|Азіатські біржі закрилися в мінусі на коронавірусних побоюваннях
|Bloomberg: інвестори Gemini подали позов проти братів Вінклвоссів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.12.22
|Волл-стріт завершила торги зниженням на занепокоєнні через ринок нерухомості та рецесії
|Нацкомісія з цінних паперів працює над впровадженням в Україні індивідуальних інвестиційних рахунків
Бізнес
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT