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АНАЛІТИКА

Messari: майнери продали майже всі видобуті цьогоріч біткоїни

08:46 29.12.2022 |

Фінанси

 

Публічні майнінгові компанії реалізували майже все цифрове золото, що видобули у 2022 році. На це звернув увагу старший аналітик Messari Том Данліві.

 

За його даними, 10 фірм, які торгуються на біржах, видобули з початку року ~40 700 BTC, з яких продали ~40 300 BTC.

У травні публічні майнінгові компанії вперше реалізували близько 100% видобутої першої криптовалюти, а в червні розпочали ліквідацію накопичених резервів. Тенденція продовжилася в липні, але призупинилась у серпні.

Із провідних майнерів тільки Marathon Digital та Hut 8 підтвердили свою стратегію накопичення цифрового золота. Користувачі звернули увагу на збереження великих позицій у біткоїні в Riot Blockchain та HIVE.

Здебільшого коментатори у Twitter не погодились із висновками Данліві. Вони вказали на обмеженість продажів майнерами порівняно із щоденним обсягом торгів криптовалютою.

Данліві також нагадали про нещодавнє дослідження Джарана Меллеруда з Hashrate Index. За підрахунками експерта, навіть ліквідація майнерами 300% добового видобутку не перевищує 0,63% обсягу спотового ринку біткоїну.

Messari: майнери продали майже всі видобуті цьогоріч біткоїни

 

Засновник BlockTower Capital Арі Пол, навпаки, підтримав Данліві.

«І все ж таки тиск продажів навіть на $1 млрд зазвичай призводить до втрати біткоїном понад $30 млрд ринкової капіталізації. Не ведіться на цифри ліквідності. Це дуже оманливо з точки зору впливу на ринок», - зазначив він.
Користувачі також звернули увагу на те, що Данліві прямо вказав на можливі переваги Ethereum перед першою криптовалютою. Експерт, імовірно, мав на увазі перехід мережі на алгоритм консенсусу Proof-of-Stake (PoS) унаслідок оновлення The Merge.

Біткоїн з того моменту подешевшав із $20 256 до $16 657 - приблизно на 17,75%. За даними CoinGecko, котирування ETH знизилися з $1635 до $1196 (майже 27%).

«Капітуляція майнерів - короткострокове явище. 2022 рік не дозволяє прогнозувати, що вона буде постійною. Крім того, продажі розподіляють BTC серед спільноти кращим способом, ніж PoS, за якого монети концентрують найкращі власники/валідатори», - заявив колишній трейдер Ден Ріполл.

Нагадаємо, Binance оголосила про запуск сервісу хмарного майнінгу.

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Messari: майнери продали майже всі видобуті цьогоріч біткоїни
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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