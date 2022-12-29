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АНАЛІТИКА

Ціна золота тримається вище за психологічну позначку в 1800 доларів за унцію

08:19 29.12.2022 |

Фінанси

 

Ціни на золото символічно знижуються в четвер вранці, залишаючись вищими за психологічну позначку в 1800 доларів за унцію, свідчать дані торгів.

Станом на 7:37 ЕЕТ ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 1,2 долара, або на 0,07%, до 1814,55 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дорожчав на символічні 0,01% - до 23,843 долара за унцію.

"Ціни на золото залишаються вищими за рівень підтримки в 1800 доларів, за яким уважно стежать і "бугаї", і "ведмеді", - зазначає аналітик Ava Trade Наїм Аслам (Naeem Aslam), якого цитує портал MarketWatch. За його словами, якщо ціна піде нижче цієї позначки, з'явиться тренд подальшого зниження.

З початку грудня золото подорожчало на 3,2%. Водночас з початку року ціна дорогоцінного металу піднялася менш як на 1%.
Ключові теги: золото
 

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