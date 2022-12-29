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Курс долара до єни падає після чотирьох сесій зростання поспіль

08:11 29.12.2022 |

Фінанси

 

Курс долара в четвер вранці корекційно знижується до єни після чотирьох торгових сесій зростання поспіль, також зменшується і до євро, свідчать дані торгів.

Станом на 7.12 EET курс долара до єни знижується до 133,66 єни з рівня минулого закриття (134,47 єни). Курс євро до долара зростає водночас до 1,0627 долара з 1,0608 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,13% до 104,33 пункту.

За попередні чотири торгові дні долар подорожчав до єни майже на 1,3%. При цьому від початку грудня американська валюта ослабла на 3,2%, але зміцнилася на 16,1% з початку року.

Пізніше у четвер валютні інвестори оцінюватимуть дані про кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень до 24 грудня. Аналітики припускають, що показник зріс на 9 тисяч до 225 тисяч заявок.
 

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