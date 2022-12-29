Фінансові новини
- |
- 29.12.22
- |
- 10:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові біржі АТР переважно знижуються на коронавірусних ризиках у Китаї
08:03 29.12.2022 |
Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знижуються у четвер. Інвестори оцінюють можливі ризики, пов'язані з епідеміологічною ситуацією в Китаї, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.
Станом на 7.25 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,31% - до 3077,8 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite збільшувався на 0,14% - до 1977,07 пункту, гонконгський Hang Seng % - До 19710 пунктів. Японський Nikkei 225 опускався на 1,2% - до 26024,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,11%, до 7008 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,56%, до 2244,92 пунктів.
Основним чинником для світових ринків в останній тиждень року стала епідеміологічна ситуація у Китаї. Незважаючи на жорсткі обмеження та контроль за кількістю заражень, у країні з початку листопада фіксуються численні локальні спалахи коронавірусу. При цьому влада КНР у січні має намір послабити обмеження на в'їзд до країни.
Ряд країн, навпаки, посилюють вимоги для тих, хто приїжджає з Китаю. Так, адміністрація США з 5 січня запроваджує обов'язкове тестування для осіб, які прибувають авіарейсами з КНР.
Раніше аналітиків турбували ризики для китайської економіки, пов'язані з карантинними обмеженнями. Однак тепер низка експертів попереджає про можливі негативні наслідки відкриття Китаю, зокрема про інфляційні ризики.
"Відкриття Китаю ускладнює роботу Федрезерва... Це буде однією з найважливіших ситуацій, за якими ми слідкуватимемо в першій половині (2023 року - ред.)", - сказав агентству Bloomberg старший стратег зі світових ринків Wells Fargo Institute Самір Самана.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Волл-стріт завершила торги зниженням на занепокоєнні через ринок нерухомості та рецесії
|Нацкомісія з цінних паперів працює над впровадженням в Україні індивідуальних інвестиційних рахунків
|Messari: майнери продали майже всі видобуті цьогоріч біткоїни
|Ціна золота тримається вище за психологічну позначку в 1800 доларів за унцію
|Курс долара до єни падає після чотирьох сесій зростання поспіль
|Фондові біржі АТР переважно знижуються на коронавірусних ризиках у Китаї
Бізнес
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів