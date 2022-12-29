Фондові біржі АТР переважно знижуються на коронавірусних ризиках у Китаї

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) переважно знижуються у четвер. Інвестори оцінюють можливі ризики, пов'язані з епідеміологічною ситуацією в Китаї, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7.25 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,31% - до 3077,8 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite збільшувався на 0,14% - до 1977,07 пункту, гонконгський Hang Seng % - До 19710 пунктів. Японський Nikkei 225 опускався на 1,2% - до 26024,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,11%, до 7008 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 1,56%, до 2244,92 пунктів.

Основним чинником для світових ринків в останній тиждень року стала епідеміологічна ситуація у Китаї. Незважаючи на жорсткі обмеження та контроль за кількістю заражень, у країні з початку листопада фіксуються численні локальні спалахи коронавірусу. При цьому влада КНР у січні має намір послабити обмеження на в'їзд до країни.

Ряд країн, навпаки, посилюють вимоги для тих, хто приїжджає з Китаю. Так, адміністрація США з 5 січня запроваджує обов'язкове тестування для осіб, які прибувають авіарейсами з КНР.

Раніше аналітиків турбували ризики для китайської економіки, пов'язані з карантинними обмеженнями. Однак тепер низка експертів попереджає про можливі негативні наслідки відкриття Китаю, зокрема про інфляційні ризики.

"Відкриття Китаю ускладнює роботу Федрезерва... Це буде однією з найважливіших ситуацій, за якими ми слідкуватимемо в першій половині (2023 року - ред.)", - сказав агентству Bloomberg старший стратег зі світових ринків Wells Fargo Institute Самір Самана.