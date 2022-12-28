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АНАЛІТИКА

Інвестиції у депозитні сертифікати приносять банкам чверть усіх процентних доходів – НБУ

 

Тимчасово вільні кошти банків, які ті вкладають у депозитні сертифікати Національного банку, забезпечують фінансовим установам чверть усіх процентних доходів.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Нацбанку.

"Банки сповна отримали вигоду від припливу ліквідності, яка майже повністю розміщувалася в коротких безризикових інструментах НБУ. Кошти в депозитних сертифікатах, що банки накопичили через значні державні виплати, нині генерують вже майже чверть процентних доходів за місяць", - йдеться у звіті.

У Нацбанку відзначають, що обсяги кредитування, яке також забезпечує банки процентними доходами, від початку широкомасштабної війни скоротилися - як у корпоративному, так і у роздрібному сегментах. Крім цього, банки посилили вимоги до позичальників через високі безпекові ризики.

За оновленим прогнозом НБУ, щонайменше 30% кредитного портфеля, який банки мали до широкомасштабного вторгнення, можуть стати непрацюючими кредитами. Раніше там очікували, що ця частка сягне 20%.

Враховуючи високі ризики кредитування, а також низький попит на кредити як серед бізнесу, так і серед населення, банки вкладають тимчасово вільні кошти у короткострокові депозитні сертифікати - інструмент Національного банку України. Ставка за ним залежить від облікової ставки НБУ і наразі складає 23% річних.

Станом на 27 грудня, банки тримали на депсерфах НБУ 443,73 млрд грн.

Для того, аби зменшити обсяги надлишкової ліквідності банківської системи, Нацбанк вирішив підвищити норми резервування за поточними гривневими та валютними рахунками з 1 січня 2023 року.

Частину з цих резервів банки матимуть змогу вкладати у визначений перелік облігацій уряду.
За матеріалами: Економічна правда
 

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