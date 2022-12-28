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АНАЛІТИКА

Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році

09:23 28.12.2022 |

Фінанси, Новини IT

 

У 2022 році обсяг операцій із невзаємозамінними токенами (NFT) на базі Ethereum склав $23,7 млрд. Про це заявили аналітики Nansen.

Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році

 

Тижневий обсяг сягнув $1,6 млрд на початку травня після запуску метавсесвіту Otherside від Yuga Labs, що стоїть за Bored Ape Yacht Club. Тоді всі токени Otherdeeds були розпродані за декілька годин.

Згідно з даними CryptoSlam, за останні 30 днів за обсягом торгів NFT мережа Ethereum беззаперечно лідирує.

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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