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АНАЛІТИКА

Золото дешевшає після триденного зростання вартості

08:20 28.12.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота в середу вранці слабко знижується після зростання протягом попередніх трьох торгових днів, свідчать дані торгів.

Станом на 7:36 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 4,15 долара, або на 0,23%, до 1 818,9 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,01%, до 24,215 долара за унцію.

Ціна на золото корекційно знижується після зростання протягом трьох попередніх торгових сесій. За ці три дні вартість дорогоцінного металу збільшилась більш ніж на 1,5%.

Цьому зокрема сприяло деяке ослаблення долара на новини про відміну частини коронавірусних обмежень у Китаї.

Здешевлення долара позитивно впливає на вартість золота, яке в цьому випадку стає доступнішим при покупці в іншій валюті.
Ключові теги: золото
 

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