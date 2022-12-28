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Курс долара зростає до єни четверту торгову сесію поспіль

08:15 28.12.2022 |

Фінанси

 

Курс долара в середу вранці піднімається до єни, збільшуючись четверту торгову сесію поспіль, при цьому слабко знижується до євро, свідчать дані торгів.

Станом на 8:08 ЕЕТ курс долара до єни збільшується до 134,03 єни з рівня минулого закриття в 133,48 єни. Курс євро до долара зростає водночас до 1,0641 долара з 1,0638 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,07%, до 104,25 пункту.

Американська валюта зміцнюється до ієни четверту торгову сесію поспіль. Проте з початку місяця вона втратила майже 3%, це може стати другим місяцем зниження поспіль.

Тим часом до євро долар з початку грудня подорожчав на 2,3%, з початку року подешевшав на 6,3%.
 

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