Курс долара зростає до єни четверту торгову сесію поспіль

Курс долара в середу вранці піднімається до єни, збільшуючись четверту торгову сесію поспіль, при цьому слабко знижується до євро, свідчать дані торгів.

Станом на 8:08 ЕЕТ курс долара до єни збільшується до 134,03 єни з рівня минулого закриття в 133,48 єни. Курс євро до долара зростає водночас до 1,0641 долара з 1,0638 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,07%, до 104,25 пункту.

Американська валюта зміцнюється до ієни четверту торгову сесію поспіль. Проте з початку місяця вона втратила майже 3%, це може стати другим місяцем зниження поспіль.

Тим часом до євро долар з початку грудня подорожчав на 2,3%, з початку року подешевшав на 6,3%.