Фінансові новини
- |
- 28.12.22
- |
- 10:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс долара зростає до єни четверту торгову сесію поспіль
08:15 28.12.2022 |
Курс долара в середу вранці піднімається до єни, збільшуючись четверту торгову сесію поспіль, при цьому слабко знижується до євро, свідчать дані торгів.
Станом на 8:08 ЕЕТ курс долара до єни збільшується до 134,03 єни з рівня минулого закриття в 133,48 єни. Курс євро до долара зростає водночас до 1,0641 долара з 1,0638 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімається на 0,07%, до 104,25 пункту.
Американська валюта зміцнюється до ієни четверту торгову сесію поспіль. Проте з початку місяця вона втратила майже 3%, це може стати другим місяцем зниження поспіль.
Тим часом до євро долар з початку грудня подорожчав на 2,3%, з початку року подешевшав на 6,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Золото дешевшає після триденного зростання вартості
|Курс долара зростає до єни четверту торгову сесію поспіль
|Біржі АТР переважно знижуються на побоюваннях прискорення інфляції
|НБУ встановив вимоги до оплати цифрового контенту для операторів
|Мінфін на аукціонах ОВДП 27 грудня залучив до держбюджету 2,6 млрд грн та $275,2 млн
Бізнес
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років