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АНАЛІТИКА

Біржі АТР переважно знижуються на побоюваннях прискорення інфляції

07:54 28.12.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в середу переважно знижуються на побоюваннях прискорення інфляції, що може бути спричинене послабленням пов'язаних з коронавірусом обмежень у Китаї, свідчать дані торгів та коментарі аналітиків.

Станом на 7:33 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на символічні 0,04%, до 3096,94 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - знижується на 0,54%, до 1982,47 пункту; гонконгський Hang Seng Index підскакує на 2,38%, до 20060,34 пункту. Японський Nikkei 225 зменшується на 0,59%, до 26292,5 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,4%, до 7079,6 пунктів, південнокорейський KOSPI - на 2,15%, до 2282,55 пунктів.

Ключовим фактором динаміки на фондових ринках Азії залишається ситуація в Китаї, де влада заявила про намір послабити обмеження на в'їзд до країни. Аналітики та інвестори сприйняли ці новини з оптимізмом, оскільки перспективи ослаблення коронавірусних обмежень у країні зменшують тиск на економіку.

Однак, за словами аналітика SPI Asset Management Стівена Іннеса (Stephen Innes), це також несе певні ризики, зокрема, можливе прискорення інфляції.

"Хороша новина в тому, що інфляція сповільнюється паралельно з тим, як Китай повертає собі роль глобального постачальника недорогих товарів, а збої в ланцюжках поставок слабшають. Проте погані новини полягають у тому, що в міру того, як зростання (економіки Китаю - ред.) прискорюватиметься у першому кварталі, невгамовна потреба Китаю у сировині та енергії підштовхне ціни на ці товари до збільшення, на превеликий жаль для Федрезерва та Європейського центробанку", - цитує агентство Франс Прес Іннеса.
 

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