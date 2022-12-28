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НБУ встановив вимоги до оплати цифрового контенту для операторів

 

Національний банк України встановив вимоги до надання послуг з оплати цифрового контенту та благодійності, аби запобігати шахрайським операціям.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, надавачі таких платіжних послуг (оператори чи провайдери телекомунікацій) зможуть виконувати платіжні операції для оплати цифрового контенту та сплати коштів на благодійні цілі виключно ідентифікованим абонентам на підставі договору з продавцями цифрового контенту та благодійними організаціями.

"Це зроблено з метою посилення безпеки користувачів платіжних послуг та запобігання шахрайським операціям, пов'язаним з оплатою цифрового контенту і сплатою коштів благодійним організаціям", - пояснили в НБУ.

Для фізосіб - продавців цифрового контенту НБУ вимагатиме ПІБ, посвідчення особи та абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента.

Від юридичних осіб вимагається найменування, ідентифікаційний код та абонентський номер чи мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги, або особовий рахунок абонента.
За матеріалами: Економічна правда
 

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