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Мінфін на аукціонах ОВДП 27 грудня залучив до держбюджету 2,6 млрд грн та $275,2 млн
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 27 грудня, змогло залучити до держбюджету 12,64 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 2,4 мільярда гривень під 14% річних.
Від продажу облігацій з терміном обігу 14 місяців та дохідністю 18,5% річних надійшло 95,78 мільйона гривень, а від розміщення дворічних ОВДП під 19,5% - 77,43 мільйона гривень.
Крім того, від продажу номінованих у доларах США шестимісячних облігацій під 4,25% річних надійшло $258,03 млн. Ще $17,13 млн вдалося залучити від розміщення річних доларових ОВДП під 4,5%.
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