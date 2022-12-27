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Уряд від початку великої війни сплатив за ОВДП на 80 мільярдів більше, ніж залучив

09:16 27.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Упродовж великої війни український уряд залучив від розміщення держоблігацій на близько 80 млрд грн в еквіваленті менше, ніж спрямував на виплати за ними.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку з посиланням на дані депозитарію НБУ. 

Так, з 24 лютого Україна на аукціонах з продажу ОВДП залучила 149,8 млрд грн, 1,7 млрд дол та 977,3 млн євро. Натомість на погашення за внутрішніми борговими паперами спрямовано 213,3 млрд грн, 2,4 млрд дол та 662,6 млн євро. 

Таким чином, за понад 10 місяців повномасштабної війни РФ проти України виплати урядом за гривневими ОВДП перевищили обсяг залучення на 63,6 млрд грн, доларовими - на 28,8 млрд грн, натомість за паперами у євро залучення перевищили виплати на 12,2 млрд грн в еквіваленті. 

За курсом НБУ сума, на яку сукупні виплати перевищили запозичення, становить понад 80 млрд грн в еквіваленті.

Зазначається, що з квітня до серпня, а також у жовтні та з початку грудня виплати уряду за погашеннями ОВДП перевищували запозичення на внутрішньому борговому ринку. Зокрема, за підсумками майже чотирьох тижнів грудня - на 15,2 млрд грн. 

Водночас у березні, вересні та листопаді уряд залучив коштів більше, ніж витратив на погашення внутрішніх державних облігацій.
За матеріалами: Економічна правда
 

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