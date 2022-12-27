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АНАЛІТИКА

Вартість золота зростає на послабленні долара

08:22 27.12.2022 |

Фінанси

 

Вартість золота у вівторок вранці зростає приблизно на 0,5%, свідчать дані торгів.

Станом на 7:22 EET ціна лютневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 8,65 долара, або на 0,48%, до 1 812,85 долара за тройську унцію. Березневий ф'ючерс на срібло збільшується на 0,89%, до 24,133 долара за унцію.

Золото подорожчало, торгуючись понад 1800 доларів за унцію, оскільки Китай скасував ще більше заходів контролю за ковідом, що чинило тиск на долар, зазначає агентство Блумберг. Так, індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,24% до 104,29 пункту.

Це позитивно впливає на вартість золота, яке в цьому випадку стає доступнішим при покупці в іншій валюті.
Ключові теги: золото
 

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