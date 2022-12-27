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АНАЛІТИКА

Долар падає, оскільки інвестори надихаються послабленням правил Китаю щодо COVID

12:20 27.12.2022 |

Фінанси

 

Долар впав у вівторок після того, як Китай заявив, що скасує правило карантину COVID-19 для мандрівників, що є важливим кроком у відкритті кордонів, що призвело до зростання пов'язаних із ризиком валют, таких як новозеландський та австралійський долари.

Китай перестане вимагати від мандрівників, що прибувають, проходити карантин після прибуття, починаючи з 8 січня, заявила в понеділок Національна комісія охорони здоров'я, навіть незважаючи на зростання кількості випадків COVID. У той самий час Пекін знизив правила ведення випадків COVID до легшої категорії B з вищої категорії A.

Новозеландський долар зріс на 0,7% до 0,6316 долара, тоді як австралійський долар зріс на 0,5% до 0,6765 долара в ході переважно млявих торгів у святковий сезон наприкінці року. Ці дві валюти часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня.

Офшорний юань зріс на 0,1% - до 6,9686 за долар.

"Схоже, темпи ослаблення обмежень, пов'язаних з COVID, не знижуються, незважаючи на сплеск випадків захворювання на материку COVID", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC. "Можливо це демонструє рішучість китайських політиків повністю відкритися".

"Крім того, були новини про те, що Китай може вжити надзвичайних заходів для підтримки зростання", - сказав Вонг.

В інших місцях євро виріс на 0,2% по відношенню до долара до 1,06545 долара і по відношенню до ієни до 141,89.

Поступова відмова Китаю від своєї політики щодо боротьби з COVID-19 може дати додатковий імпульс євро, який виріс завдяки тому, що Європейський центральний банк зайняв набагато жорсткішу позицію щодо інфляції, ніж очікували інвестори.

"Швидке зняття обмежень через COVID підтримає економіку Китаю і принесе користь зоні євро", - заявили стратеги Danske Bank.

Оскільки ринки Великобританії закриті у зв'язку з державним святом, торгівля фунтом стерлінгів була приглушеною, внаслідок чого фунт стерлінгів до долара залишився на рівні близько 1,2071 долара.

Індекс долара США знизився на 0,1% - до 104,04.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що споживчі витрати в США в листопаді практично не зросли, тоді як інфляція ще більше знизилася, що посилило очікування того, що Федеральна резервна система може згорнути своє агресивне посилення грошово-кредитної політики.

"Відповідно до сезонної тенденції грудень був слабким місяцем для долара", - сказав стратег ING FX Франческо Песоле.

«Варто пам'ятати, що долар зростав у кожному з останніх чотирьох років у січні. Наш погляд на початок 2023 року, як і раніше, полягає у відновленні долара».

Японська єна впала на 0,2% по відношенню до долара до 133,07, незважаючи на стрибок прибутковості короткострокових державних облігацій до найвищого рівня за сім з половиною років після аукціону, що спричинив слабкий попит.

Єна готується до свого найбільшого щоквартального ралі по відношенню до долара з 2008 року зі зростанням на 8,1% після несподіваного рішення Банку Японії (BOJ) скоригувати свою грошово-кредитну політику минулого тижня.

Глава Банку Японії Харухіко Курода у понеділок відкинув можливість короткострокового виходу із надм'якої грошово-кредитної політики, навіть незважаючи на те, що ринки та політики сигналізують про все більшу увагу до того, що відбудеться після закінчення терміну повноважень Куроди у квітні наступного року.

«Хоча ... (це) коригування політики додало невизначеності прогнозам Банку Японії, ми, як і раніше, схиляємося до того, що політики Банку Японії не будуть вносити подальші корективи в політику до кінця 2023 року», - заявили аналітики Wells Fargo.

«Очікується, що інфляційний тиск знизиться, що має знизити мотивацію Банку Японії до подальших політичних кроків».

Згідно зі звітом CoinDesk, у криптовалютах крипто-кредитор Vauld скасував своє потенційне придбання конкурентом Nexo.
За матеріалами: investing.com
 

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