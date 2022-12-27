Фондові індекси АТР завершили торги вівторка зростанням після новин із Китаю

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) завершили торги вівторка зростанням, багато в чому на новинах про послаблення ковидних обмежень у Китаї.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшився на 0,98%, до 3 095,57 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 88%, до 1 993,32 пункту. Південнокорейський KOSPI виріс на 0,68%, до 2 332,79 пункту, японський індекс Nikkei 225 - на 0,16%, до 26 447,87 пункту.

Фондові біржі Гонконгу та Австралії, як і раніше, закриті у зв'язку з вихідними. У п'ятницю гонконгський Hang Seng Index знизився на 0,44%, до 19593,06 пункту, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,63%, до 7107,7 пункту.

Індекси АТР закрили торги вівторка зростанням після новин про те, що влада Китаю з 8 січня планує послабити коронавірусні обмеження, в тому числі для тих, хто в'їжджає в країну, будуть скасовані аналізи і карантин.

"Я думаю, що поки рано говорити про те, що відновлення роботи пройде у відповідності з запланованими термінами, просто тому, що ситуація з епідемією поки не зрозуміла, але останнім часом показники в'їзного туризму трохи покращилися, і цілком логічно, що купівельний інтерес зросте ", - Наводить агентство Блумберг думку аналітика Light Stream Research Міо Като (Mio Kato).