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Банки за тиждень видали доступних кредитів на ₴1 мільярд
21:35 26.12.2022 |
За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня видано 327 пільгових кредитів на загальну суму 1,05 млрд грн, у тому числі державні банки уклали 180 кредитних договорів на 0,36 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва станом на 26 грудня отримали від уповноважених банків 52 181 кредит на загальну суму 161,86 млрд грн, з яких 33 565 - від банків державного сектору економіки на 65,04 млрд грн.
У міністерстві уточнили, що за час дії воєнного стану в Україні за програмою доступних кредитів укладено 17 359 кредитних договорів на суму 72,24 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 13 089 кредитних договорів на 38,39 млрд грн).
Із загальної суми кредитів 0,8 млрд грн було надано на інвестиційні цілі; 6,22 млрд грн - як антикризові кредити; 4,34 млрд грн - на рефінансування попередньо отриманих кредитів; 25,72 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 35,14 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогодні Фонд уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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