Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки за тиждень видали доступних кредитів на ₴1 мільярд

21:35 26.12.2022 |

Фінанси

 

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня видано 327 пільгових кредитів на загальну суму 1,05 млрд грн, у тому числі державні банки уклали 180 кредитних договорів на 0,36 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва станом на 26 грудня отримали від уповноважених банків 52 181 кредит на загальну суму 161,86 млрд грн, з яких 33 565 - від банків державного сектору економіки на 65,04 млрд грн.

Банки за тиждень видали доступних кредитів на &#8372;1 мільярд

 

У міністерстві уточнили, що за час дії воєнного стану в Україні за програмою доступних кредитів укладено 17 359 кредитних договорів на суму 72,24 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 13 089 кредитних договорів на 38,39 млрд грн).

Банки за тиждень видали доступних кредитів на &#8372;1 мільярд

 

Із загальної суми кредитів 0,8 млрд грн було надано на інвестиційні цілі; 6,22 млрд грн - як антикризові кредити; 4,34 млрд грн - на рефінансування попередньо отриманих кредитів; 25,72 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 35,14 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогодні Фонд уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6250  0,04 0,11 40,5050  0,11 0,28
EUR 41,4750  0,09 0,22 42,6350  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес