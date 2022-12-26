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Банки видали аграріям кредитів на 91 млрд гривень, - Мінагрополітики
14:34 26.12.2022 |
З початку 2022 року у межах програми "Доступні кредити 5-7-9" 41,193 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 90,85 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (14,9 млрд гривень), Вінницька (8,8 млрд гривень), Кіровоградська (8,3 млрд гривень), Дніпропетровська (6,5 млрд гривень) та Одеська (5,8 млрд гривень) області.
За минулий тиждень 1430 аграріїв отримали кредитів на 2,175 млрд гривень.
Найбільше кредитів аграріям видали Приватбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк та банк "ПУМБ".
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